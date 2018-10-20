Правительство РФ внесло поправки в правила оборота оружия после трагедии в Керчи

Российское правительство в лице премьер-министра Дмитрия Медведева вынесло постановление «О внесении изменений в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ». Соответствующие поправки были предложены Росгвардией. Ведомство предложило обязать владельцев оружия в течение трех дней сообщать в Росгвардию свое фактическое местонахождение, если они покидают место прописки с оружием.

«Гражданин РФ обязан уведомлять любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего ему оружия, зарегистрированного в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальном органе, более трех суток в таких местах не позднее трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места», - говорится в постановлении.

Точное такое же правило действительно и в отношении иностранных граждан.

Кроме того, в местах пребывания или нахождения граждан РФ, владеющих оружием и патронами, должен быть исключен доступ посторонних к месту его хранения.

Данная мера введена правительством после трагедии в Керчи, унесшей жизни 21 человека.