После убийства журналиста Хашогги в Саудовской Аравии задержаны 18 человек

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста Джамаля Хашогги в консульстве страны в Стамбуле и заявили, что накажут виновных. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на генпрокурора.

В отставку уже отправлен высокопоставленный сотрудник разведки страны генерал Ахмед Ассири, его также лишили статуса советника королевского двора. Отмечается, что был уволен и советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

В рамках расследования убийства оппозиционного журналиста в Саудовской Аравии были задержаны 18 человек, все они саудовские подданные, пишет РИА Новости.

Напомним, известный своей критикой внешней политики Саудовской Аравии оппозиционный журналист Джамаль Хашогги 2 октября зашел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего перестал выходить на связь. Турция обратилась в Эр-Рияд за разрешением провести обыски в генконсульстве. После чего турецкая сторона заявила об убийстве журналиста в здании консульства, основываясь на видео- и аудиоматериалах, которые были якобы записаны на «умные часы журналиста».

«Вы можете слышать, как его пытали, мучили, а потом убили», - рассказал один из источников.

По данным турецких изданий, саудовского журналиста жестоко пытали и допрашивали - отрезали пальцы, а затем отрубили голову. При этом на одной из записей генконсул Саудовской Аравии в Турции Мухаммед Ибрагим аль-Утейби просит убить Хашогги за пределами территории дипмиссии, а участвующие в преступлении люди грозят дипломату расправой, если тот «будет лезть не в свое дело».

Власти Турции не опровергли, ни подтвердили версию журналистов. Стало известно, что в столице Саудовской Аравии в аварии якобы погиб один их подозреваемых в убийстве Хашогги, лейтенант ВВС страны Мешаль Саад Эль Бостани.

Американский президент Дональд Трамп 13 октября заявил, что американская сторона готова наказать Саудовскую Аравию в случае, если будет доказано, что Эр-Рияд причастен к убийству Хашукжи.