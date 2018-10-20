Бесстрашный ребенок играет с гнездом змей на ферме: видео

Британский таблоид опубликовал действительно шокирующие кары, на которых ребенок, который еще даже не умеет говорить и вообще с трудом ходит, проявляет поразительное бесстрашие и играет с гнездом змей.

Мальчик смело хватает рептилий и складывает их в сумку отца, который и ведет съемку. Ребенок при этом весело смеется. Как пишет Daily Mail, кадры были сняты на одной из ферм про разведению змей в Китае.

В определенный момент мать мальчика решает прервать эти опасные игры и заставляет его уйти из комнаты, после чего ребенок начинает рыдать, требуя, чтобы его допустили к змеям обратно.