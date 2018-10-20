Установлена личность матери найденного в подъезде в Щелково ребенка

Следователям удалость установить личность матери маленького ребенка, обнаруженного в подъезде дома в подмосковном Щелково. Об этом сообщили «Звезде» в СК РФ.

«В настоящее время выясняется ее местонахождение. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - добавили в ведомстве.

Мальчик, напомним, был найден в подъезде 14 октября. После медосмотра врачи установили, что никаких следов телесных травм у ребенка нет.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».