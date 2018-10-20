В Керчи госпитализировали еще одного пострадавшего после стрельбы в колледже

Еще одного пострадавшего после стрельбы и взрыва в керченском колледже в Крыму госпитализировали.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики, в больницу поступают те, кто ранее отказался от помощи. В настоящее время в медицинских учреждениях Керчи и Симферополя находятся 23 человека. После трагедии в колледже в столицу и больницы Краснодарского края из крымских больниц были перевезены еще 23 пострадавших.

«В РДКБ (Республиканская детская клиническая больница в Симферополе) добавился 16-летний парень, с травмами легкой степени тяжести», - отметила представитель Минздрава Крыма.

На данный момент в РДКС находятся девять пострадавших, два - в тяжелой степени тяжести, шесть - средней, один - легкой, отметили в Минздраве Крыма.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в политехническом колледже в Керчи, в результате чего погиб 21 человек, а оказались ранены более 50. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.