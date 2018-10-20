Определены самые «опасные» автомобили на дорогах России

В России составлен рейтинг автомобилей, наиболее часто попадающих в ДТП. При исследовании были проанализированы отчеты по VIN-номерам машин «возрастом» не старше десяти лет.

Примечательно, что в список наиболее «аварийных» авто попали в основном ТС иностранного производства. Так, лидером был признан Audi S5: 43% автомобилей этой модели попадают в ДТП. На второй строчке расположился кроссовер Citroen C4 Aircross с результатом в 39%. Третье место досталось престижному Jaguar X-Type (38,2%). В пятерку вошли также Cadillac CTS и довольно редкий Volkswagen Phaeton, отмечает портал auto.ru.

В топ-10 оказались машины марок Honda, Mazda, Jaguar, BMW и Mercedes, считающиеся более «мужскими» и отличающиеся своим «агрессивно-спортивным» поведением (Honda и Mazda). Их аварийный процент составил от 32% у Honda до 30% у Mercedes.

А вот меньше всего бьются автомобили премиального сегмента и внедорожники. Лидером среди них стал Bentley (в аварии попадали только 12,7% машин марки). Далее расположились российские УАЗ (16,6%) и китайские Great Wall (18,2%).