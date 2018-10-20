На Украине подтвердили гибель актрисы и телеведущей Марины Поплавской
Крупное ДТП с автобусом, перевозившем артистов юмористического шоу, и грузовиком произошло в Киевской области.
Фото: Дизель Шоу, Facebook
Видео: Влад Антонов, Facebook
В коллективе украинской телепрограммы «Дизель шоу» подтвердили гибель актрисы и телеведущей Марины Поплавской. Официальное сообщение появилось на странице шоу в Facebook.
«Марина Поплавская сегодня погибла в результатет ДТП по дороге из Львова в Киев», - говорится в нем.
В «Дизель шоу» добавили, что в ДТП пострадали еще несколько артистов, но угрозы их жизням нет.
«Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает», - отмечается в публикации.
Автобус с актерами юмористического шоу столкнулся утром 20 октября с грузовиком, ЧП случилось в Киевской области. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.