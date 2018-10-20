На Украине подтвердили гибель актрисы и телеведущей Марины Поплавской

В коллективе украинской телепрограммы «Дизель шоу» подтвердили гибель актрисы и телеведущей Марины Поплавской. Официальное сообщение появилось на странице шоу в Facebook.

«Марина Поплавская сегодня погибла в результатет ДТП по дороге из Львова в Киев», - говорится в нем.

В «Дизель шоу» добавили, что в ДТП пострадали еще несколько артистов, но угрозы их жизням нет.

«Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает», - отмечается в публикации.

Автобус с актерами юмористического шоу столкнулся утром 20 октября с грузовиком, ЧП случилось в Киевской области. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.