Индонезия отказалась отменять закупку Су-35 у России вопреки угрозам США

Индонезия не собирается отменять сделку по приобретению российских истребителей Су-35, даже несмотря на санкции Соединенных Штатов в отношении РФ в связи с данным соглашением.

Как сообщает ТАСС, контракт на Су-35, который оценивают в 1,1 миллиарда долларов, подписали в феврале 2018 года.

«Никогда не отменим. Мы продолжаем реализацию контракта», - сказал глава военного ведомства республики Риамизард Риачуду, отвечая на вопрос о возможности приостановки действия договоренностей из-за американских санкций.

По его словам, Джакарта рассчитывает на скорейшие поставки истребителей из России. Он отметил, что осталось завершить последние координационные вопросы, согласовать с Минфином и Минторговли моменты, связанные с оплатой контракта.

Таким образом, Индонезия станет вторым покупателем российских истребителей после Китая. Отправка Су-35 в Индонезию откладывается из-за давления Вашингтона на Джакарту.

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время Индонезия узнает, какие меры США подготовили в ответ на покупку С-400 у России.

Кроме того, покупка Пекином российских систем ПВО С-400 привела к введению Вашингтоном вторичных санкций против Китая. Под ограничениями оказались департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу.