В ОБСЕ заявили о возможности прекратить боевые действия в Донбассе за считанные часы. Об этом сказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине Александр Хуг.

«Войну в Донбассе можно прекратить в течение одного часа», - ответил Хуг на вопрос журналиста «Голоса Америки».

Чиновник подчеркнул, что этого времени хватит на прекращение военной части конфликта. А вот на его полное разрешение потребуется гораздо больше времени. Одна из самых сложных задач, которые нужно будет выполнить, по мнению Хуга, - это разминирование территории, которую затронул конфликт. Еще больше времени потребуется на восстановление экономики региона.

При этом представитель авторитетной европейской организации утверждает, что перемирие нарушают якобы все стороны конфликта, не став обвинять в войне только военные силы Украины или ополченцев Донбасса. Так что действия по ее завершению, добавил он, должны быть зеркальными.

Напомним, недавно автор проекта WarGonzo уличил украинских силовиков в террористических методах ведения войны в Донбассе. Своими предположениями журналист поделился в программе «Открытый эфир» телеканала «Звезда».