Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

ОБСЕ: войну в Донбассе можно остановить за час

Валентина Пескова
11:40 20.10.2018
При этом на полное завершение конфликта уйдет гораздо больше времени, считает заместитель главы Специальной мониторинговой миссии организации.
ОБСЕ: войну в Донбассе можно остановить за час
Фото: Markiian Lyseiko ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В ОБСЕ заявили о возможности прекратить боевые действия в Донбассе за считанные часы. Об этом сказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине Александр Хуг.

«Войну в Донбассе можно прекратить в течение одного часа», - ответил Хуг на вопрос журналиста «Голоса Америки».

Чиновник подчеркнул, что этого времени хватит на прекращение военной части конфликта. А вот на его полное разрешение потребуется гораздо больше времени. Одна из самых сложных задач, которые нужно будет выполнить, по мнению Хуга, - это разминирование территории, которую затронул конфликт. Еще больше времени потребуется на восстановление экономики региона.

При этом представитель авторитетной европейской организации утверждает, что перемирие нарушают якобы все стороны конфликта, не став обвинять в войне только военные силы Украины или ополченцев Донбасса. Так что действия по ее завершению, добавил он, должны быть зеркальными.

Напомним, недавно автор проекта WarGonzo уличил украинских силовиков в террористических методах ведения войны в Донбассе. Своими предположениями журналист поделился в программе «Открытый эфир» телеканала «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.10.2018, 11:53
Индонезия отказалась отменять закупку Су-35 у России вопреки угрозам США
Дата19.10.2018, 20:20
Шойгу прибыл в Сингапур с официальным визитом
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
11:40 В стране и мире
ОБСЕ: войну в Донбассе можно остановить за час
17:38 В стране и мире
мнение
ВСУ уличили в использовании террористических технологий в Донбассе
04:57 В стране и мире
В ДНР и ЛНР одобрили уход боевиков Яроша из Донбасса
03:00 В стране и мире
Видео
Пойманный в ЛНР украинский пособник ИГИЛ* рассказал о переправке террористов в РФ
01:55 В стране и мире
В ДНР прокомментировали «уход» боевиков Яроша из Донбасса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:34 В стране и мире
Видео
Установлена личность матери найденного в подъезде в Щелково ребенка
12:20 В стране и мире
Видео
На Украине подтвердили гибель актрисы и телеведущей Марины Поплавской
11:50 В стране и мире
мнение
Бесцеремонная наглость: как США собираются украсть российские пулеметы
08:15 Вопросы истории
статья
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
05:46 Армия
Видео
Шойгу и Мэттис впервые встретились и пожали руки
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Определены самые «опасные» автомобили на дорогах России
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Видео
Логика действий спецназа: пошаговый разбор спецоперации ФСБ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.