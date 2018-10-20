Самолет экстренно приземлился на шоссе в Калифорнии: видео

В Эль-Кахоне в США одномоторный самолет Piper PA-28-161 совершил аварийную посадку на автомагистраль. На борту самолета находились два человека, они не пострадали.

Как пишет газета San Diego Union-Tribune со ссылкой на полицию, за штурвалом находился 35-летний мужчина, проходившего обучение на пилота. У самолета начались проблемы с двигателем, поэтому пилоту-инструктору пришлось посадить воздушное судно.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет сел на дорогу, а мимо проезжали автомобили.

После происшествия некоторое время движение на трассе было затруднено. Самолет отбуксировали на место стоянки.