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Под Киевом в страшном ДТП погибла известная артистка

Василиса Морозова
10:51 20.10.2018
Известная на Украине юмористка Марина Поплавская разбилась насмерть в аварии c автобусом и грузовиком под Киевом.
Фото: kv.npu.gov.ua
Видео: Влад Антонов, Facebook

Автобус с актерами юмористического шоу утром 20 октября попал в страшную аварию с грузовиком в Киевской области, в которой погибла известная артистка Марина Поплавская.

ДТП, как сообщает «Обозреватель», произошел около села Мила. В автобусе находилось 14 человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на большой скорости, в результате чего врезался в грузовик «МАЗ».

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«В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще четверо актеров коллектива "Дизель шоу" находятся в тяжелом», - написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Водитель транспортного средства был задержан.

«Марина Поплавская... Вечная память тебе, гордость житомирян...» - написал депутат Верховной Рады Борислав Розенлат в соцсетях.

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