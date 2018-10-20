Под Киевом в страшном ДТП погибла известная артистка

Автобус с актерами юмористического шоу утром 20 октября попал в страшную аварию с грузовиком в Киевской области, в которой погибла известная артистка Марина Поплавская.

ДТП, как сообщает «Обозреватель», произошел около села Мила. В автобусе находилось 14 человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на большой скорости, в результате чего врезался в грузовик «МАЗ».

«В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще четверо актеров коллектива "Дизель шоу" находятся в тяжелом», - написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

В настоящее время на месте аварии работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Водитель транспортного средства был задержан.