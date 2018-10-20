Бесцеремонная наглость: как США собираются украсть российские пулеметы

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

Странные и несколько двусмысленные сообщения посыпались на днях из американских источников. Причем со сылкой на официальные документы Пентагона. Сначала издание The National Interest, а затем и издание The Drive опубликовали пространные статьи о том, что США планируют наладить у себя там в Америке собственный выпуск стрелкового оружия… внимание - российского производства!

В 2017 году Командование специальных операций США опубликовало объявление о контракте в рамках программы американского правительства по исследованию инноваций в сфере малого бизнеса и призвало частные компании к подготовке производственных мощностей для изготовления аналогов легкого пулемета ПКМ под патроны калибра 7.62x54 мм, а также крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес» под снаряд 12.7x108 мм. После этого компании Dillon Aero, Knight's Armament Company и McNally Industries получили заказы на проведение исследований относительно возможности производства этих пулеметов.

Так. Давайте с этого места поподробнее. Америка собирается, не покупая ни лицензий, ни технологий, ни чертежей и документации просто начать производить копии российского оружия? Пулеметов, замечу, российского производства! С одной стороны, конечно, это прекрасно! Поскольку это есть очевидное признание выдающихся качеств нашего оружия и, безусловно, инженерного гения и технического приоритета наших российских конструкторов. А с другой стороны… Это же на самом-то деле все российская интеллектуальная собственность. А собственность, как известно, священна!

То есть получается, что Америка собирается просто украсть все, что ей не принадлежит, и начать клепать нелицензионные, то есть пиратские копии русских пулеметов? На подобную наглость немедленно прореагировала корпорация «Ростех», в состав которой входит и концерн «Калашников». Она назвала возможную идею производства крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес» без обращения в Рособоронэкспорт «незаконным копированием российских разработок».

Знаете, что поражает больше всего. Это бесцеремонная наглость. Хотя, конечно, стоило бы уже привыкнуть. Я помню, как все 90-е и в начале 2000-х вопили американские компьютерные компании по поводу пиратского программного обеспечения. Даже помню, как наши собственные контрольные органы штрафовали больших, малых и средних бизнесменов, едва обнаружив при плановой проверке на компьютерах фирм и фирмочек нелицинзионный Windows. Штрафы были серьезные. Неприятности были гарантированы. В итоге, прошли годы, мы научились пропускать пешеходов на переходах и не без некоторого напряжения вступили в цивилизованное сообщество пользователей легальных лицензионных программ. Платим и покупаем, устанавливаем, регистрируем. Все по закону и по совести. А тут вдруг с той стороны океана нам в открытую говорят: дескать, а мы, американцы, ваше вооружение воруем, воровали и будем воровать? Это даже не двойные, а какие-то четверные стандарты!

А ведь совсем, казалось бы, недавно лично Дональд Фредович Трамп втирал японским потребителям мысли о небывалом превосходстве американского оружия. Соловьем заливался.

И тут вдруг такой вот неожиданный поворот. Нет, я понимаю, что Дональд Трамп бизнесмен и пиарщик. Себя не похвалишь - ничего не продашь. Но по факту получается: Трамп говорит потенциальным клиентам одно, а генералы сил специальных операций - просто правду! Но знаете, на самом деле российское оружие Америке нужно просто позарез. Потому что оно просто лучше американского!

Как пишет издание The Drive, США поставляют сотни тысяч единиц российских штурмовых винтовок (так они называют наш автомат Калашникова) и пулеметов советского образца своим союзникам и приобретают его сами для проведения специальных операций. Однако они вынуждены, в основном, покупать подобные виды оружия у дружественно настроенных третьих стран, которые до сих пор их производят.

Советский Союз был щедр к своим союзникам. Лицензионные заводы по производству «калашей» в 50-х годах были переданы восемнадцати странам, в основном, союзникам по Варшавскому договору. Потом еще одиннадцать государств развернули производство АК без лицензии. Ну, типа украли технологию. Проблема в том, что срок действия лицензий у всех ранее получивших их государств уже истек. Тем не менее производство все еще продолжается, поскольку истекли уже и все возможные сроки патентной защиты на оригинальные автоматы.

Опять же, СССР был добр к нарушителям лицензионных соглашений. Даже несмотря на то, что кустарное качество производства иногда наносило ущерб репутации. Поскольку надежность этих, с позволения сказать, изделий очень часто - ни в дугу. Многие из тех, кто бывал в горячих точках, видели и держали в руках эти поделки. С виду - калашников, а на самом деле и сталь - отстой, и сборка - на коленке. Кстати, в результате такого массового технического творчества сейчас в мире, по разным подсчетам, существует от 70 до 105 миллионов экземпляров различных модификаций автоматов Калашникова.

Это, естественно, рекорд, до которого разным винтовкам М16 - как до Луны. Но все же интересно, с какого бодуна вдруг командованию специальных операций потребовалось копировать лучшее в мире российское оружие? Ответ прост, как пять копеек! Ребята сами себя загнали в такую ситуацию. Своей собственной политикой так называемых санкций.

И если раньше они могли спокойно покупать пулеметы ПКМ и НСВ «Утес» непосредственно у официального производителя, тТак сказать, с техобслуживанием, запчастями и гарантией, то теперь кусают локти, но ничего сделать не могут. Правительство запретило! В результате посыпались и другие нужные американцам программы, завязанные на поставки российского оружия. Например, было принято решение о замене вертолетов Ми-17 российского производства в составе афганских военно-воздушных сил на американские «Черные Ястребы». При том, что наши вертолеты Миля афганцам и привычнее, и удобнее, и учились они на них, и вообще как бы техника проверенная и надежная.

Есть еще один аспект всей этой идеи с воровством образцов и копированием изделий и технологий. О котором, впрочем, американцы предпочитают особо не распространяться.

Как пишет издание The National Interest, пулеметы как ПКМ, так и «Утес» продолжают оставаться очень популярными во всем мире, и многие хотят их иметь, в том числе союзники и партнеры Соединенных Штатов. Помимо этого, у американских военных имеются свои собственные потребности в этих пулеметах, используемых для подготовки тех военнослужащих, которые будут действовать в качестве советников и наставников в вооруженных силах других стран. Может также существовать необходимость вооружать ими те подразделения, которые участвуют в проведении скрытых или тайных операций.

Вот как раз меня смущает вот эта формулировка - «скрытых или тайных операций». То есть американское подразделение с российским вооружением вполне может проводить так называемые «операции под чужим флагом». Выдавая себя... да за кого угодно. Хоть за ячейку ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Почему нет?

Ну и самое потрясающее по наглости заявление в этом документе о начале конкурса на незаконное производство нелицензионных копий российского оружия американскими компаниями звучит так: «Налаживание местного производства для иностранных видов вооружений является экономически целесообразным, укрепляет военно-промышленный комплекс страны, обеспечивает наличие надежной и безопасной цепочки поставок, а также сокращает время выполнения заказов».

Вот нет слов. Просто нет слов. Воровство российских образцов вооружений и производство их на территории Америки укрепляет тамошний военно-промышленный комплекс! Воистину, наглость - второе счастье. Причем, знаете, я думаю они прекрасно понимают, в какую аферу вляпываются. И наверняка попытаются подстраховать себя от возможных исков. А я не сомневаюсь - иски точно будут. Поэтому в документах Командования специальных операций конкретно говорится о том, что эти образцы вооружений должны «быть похожими» на ПКМ и НСВ, но они не обязательно должны быть их копиями.

А вот это глупость. Потому что американцы, конечно, могут улучшить дизайн, налепить куда-нибудь красивый пластиковый обвес там или планку Пиккатини - это одно. Но как они могут сделать не копией, а «просто похожей» всю тщательно просчитанную механику затвора, например, да и другие механизмы? Если они и тут начнут улучшать, то, боюсь, это у них не особо получится, и выйдет совсем неработоспособный агрегат. Хотя для потрясывания в суде - «Посмотрите, это же совсем другой пулемет, а не тот что мы хотели содрать у русских» - даже пластика будет достаточно.

Поэтому на американский суд, самый, как нам втирали все перестроечные годы, справедливый суд в мире, я бы особо не рассчитывал. Возможность для российских компаний добиться справедливого решения там невелика. Ведь там, например, до сих пор работают частные компании, которые производят для гражданской сферы самые разные компоненты образцов вооружений советской эпохи и вообще не платят никаких лицензионных сборов и никаких авторских отчислений «Ростеху». Самый громкий подобный пример - это фирма AirTronic USA, которая тупо производит свой собственный вариант гранатомета РПГ-7 и продает его, в том числе, американским военным и украинской армии.

Но теперь можно и серьезно. И отставить шутки в сторону. Допустим, американцы образцы скопируют. Что, в общем-то, может быть окажется даже и не слишком сложно. Сорта сталей, технологии производства ствола, ствольной коробки, затворного механизма в общем и целом универсальны и понятны для всех инженеров. Есть, конечно, определенные ноу-хау, но при желании и их разгадать можно. Но встает закономерный вопрос. А если им удастся наладить полномасштабное серийное производство вооружений советского или российского образца, и они начнут им повсеместно торговать, нагло и беззастенчиво, как своим собственным оружием? Что тогда? Не получится ли так, что своими копиями и поделками они просто собираются вытеснить наших оружейников с наших же традиционных рынков?

Поскольку это стопроцентно укладывается в их логику угроз, шантажа и подкупа - достаточно вспомнить, какой силы наезды и посулы звучали в адрес Индии и Турции по поводу покупки российских систем С-400 - получается просто тупо самая что ни на есть нечестная конкуренция. Хотя мне кажется, что при здравом размышлении они все же остынут к этой идее. Хотя бы потому, что наладив нелицензионное производство контрафактного оружия, они просто развяжут нам всем руки по поводу своих собственных патентных прав на все. От программного обеспечения до лекарств-дженериков. Потому что кто с контрафактом к нам придет, от контрафакта и погибнет. Я думаю, это будет справедливо.