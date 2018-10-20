В Чите по дороге в школу пропала 12-летняя ученица

Вторые сутки в Чите правоохранители ищут 12-летнюю школьницу Дарью, исчезнувшую по дороге в школу 19 октября.

Как рассказали «Звезде» в СК РФ по Забайкальскому краю, девочка в 07.30 ушла из дома на Аргунской улице в школу, однако в учебном учреждении так и не появилась.

Следователи уже проверили ее место жительства, побеседовали с родителями, учителями и одноклассниками. Всю ночь на 20 октября волонтеры вместе с полицией прочесывали местность. Правоохранители сообщают, что Дарья была одета в бирюзовую куртку и белую шапку, школьную форму, черные колготки и туфли. У нее был черный с рисунком рюкзак.

Возбуждено уголовное дело по признаком преступления, предусмотреного статьей 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Расследование продолжается, отметили в региональном ведомстве.