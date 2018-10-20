Девушка не уступила дорогу кортежу Лукашенко в Белоруссии

В белорусском городе Гродно переходившая дорогу девушка не пропустила кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Портал NewGrodno опубликовал видео с регистратора, на котором запечатлен момент, когда девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. При этом она пропустила только первый автомобиль из колонны президента.

По словам водителя автомобиля, оставшегося за кадром, девушка не услышала и не увидела кортеж, так как была в наушниках и не оценила дорожную обстановку.