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Пропавший 1,5 года назад кот нашелся в 1500 км от дома

Василиса Морозова
09:11 20.10.2018
Пропавшего кота-путешественника, родом из Монтаны, нашли в тысячах километрах от своего дома, в Неваде.
Пропавший 1,5 года назад кот нашелся в 1500 км от дома
Фото: SPCA of Northern Nevada

Любимый рыжий кот семьи Престонов из американского штата Монтана пропал и нашелся лишь спустя 1,5 года в Неваде, пишет 7News.

Отмечается, что кот по кличке Бобби был найдет в 1500 км от того места, где его в последний раз видели. Владелец питомца, 73-летний Кайл Престон искал кота и верил, что тот жив. Оставлял ему пищу у дома каждый день.

На прошлой неделе рыжего Бобби заметили на улицах города Фаллон, после сканирования его микрочипа выяснилось, что Бобби сбежал из дома. Об этом сообщили Престонам, однако они не смогли прибыть за котом.

На помощь американской семье пришла знакомая, которая работала на одну из американских авиакомпаний. Она и вернула пропажу владельцам.

«Мои родители не могли в это поверить. Бобби должен есть специальный диетический корм для кошек, и мой папа продолжал покупать эту еду и выставлять ее для него», - рассказала в местных СМИ дочь хозяина Эрика Эванс.  

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