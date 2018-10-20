Пропавший 1,5 года назад кот нашелся в 1500 км от дома

Любимый рыжий кот семьи Престонов из американского штата Монтана пропал и нашелся лишь спустя 1,5 года в Неваде, пишет 7News.

Отмечается, что кот по кличке Бобби был найдет в 1500 км от того места, где его в последний раз видели. Владелец питомца, 73-летний Кайл Престон искал кота и верил, что тот жив. Оставлял ему пищу у дома каждый день.

На прошлой неделе рыжего Бобби заметили на улицах города Фаллон, после сканирования его микрочипа выяснилось, что Бобби сбежал из дома. Об этом сообщили Престонам, однако они не смогли прибыть за котом.

На помощь американской семье пришла знакомая, которая работала на одну из американских авиакомпаний. Она и вернула пропажу владельцам.