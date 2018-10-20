Российские саперы разминировали 6,5 тысяч гектаров земли в Сирии

Российские саперы проделали масштабную работу за время военной операции в Сирии. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за три года с момента ее начала (30 сентября 2015 года) было обезврежено огромное количество взрывоопасных предметов.

«Российские саперы разминировали порядка 6,5 тысяч гектаров сирийской территории, 1,5 тысячи километров дорог, свыше 19 тысяч зданий и сооружений», - отметил глава Минобороны во время Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА плюс»).

Характеризуя ситуацию в Сирии в целом, министр констатировал, что на сегодняшний день она позволяет вернуться в страну жителям, которые ее покинули из-за войны. Их число составляет порядка семи миллионов человек, по данным ООН.

По словам Шойгу, Российская Федерация «вносит весомый вклад» в процесс возвращения мирных жителей в Сирию. Так, в Москве для этого работает Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, а в Дамаске - Центр приема, распределения и размещения беженцев. Всего в Сирию за прошедшие три года возвратилось более 245 тысяч вынужденных переселенцев.