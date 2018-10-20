Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61: видео последствий

По меньшей мере 61 человек погиб, еще около 200 пострадали в результате наезда поезда на толпу во время праздника в индийском городе Амритсар.

Трагедия произошла, когда жители города наблюдали за сожжением символического чучела демона зла Раваны во время фестиваля Дашары. Многие зрители стояли прямо на железнодорожных путях. В какой-то момент в толпу врезался поезд, который сложно было услышать из-за треска, идущего от горящего чучела.

«Звезда» публикует кадры, снятые после ЧП. Люди окружают жертв трагедии и проверяют, живы ли они.

Свои слова соболезнования в связи с произошедшей трагедией высказал президент России Владимир Путин.