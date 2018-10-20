АК-47М попал в пятерку самых опасных автоматов в мире

Модернизированный российский автомат Калашникова, или АК-47М, вошел в топ-5 самых опасных образцов оружия в мире. Свой рейтинг опубликовал американский журнал The National Interest.

Как отметил эксперт издания Кайл Мизоками, АК-47М разрабатывался еще в 1970-е годы в качестве замены легендарному АК-47. Основная разница между этими двумя автоматами заключается в том, что в усовершенствованной его модели использовались более легкие, 5,45-миллиметровые патроны.

АК-47М с 30-патронным магазином советские военные пользовалась во время операции в Афганистане. В 2015 году он был модернизирован для российской армии еще раз. Автомат получил современную ствольную накладку, телескопический приклад и улучшенный дальний тормоз.

Также в рейтинг вошли американский карабин M4, английская штурмовая винтовка SA80A2, французский автомат FAMAS и немецкая штурмовая винтовка HK416.