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База ВМС Украины: Запорожская область превратится в военный плацдарм

Василиса Морозова
08:13 20.10.2018
Бердянск выбран местом основного базирования сил Военно-морского флота Украины на Азовском море.
База ВМС Украины: Запорожская область превратится в военный плацдарм
Фото: president.gov.ua

По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины в Бердянске будет размещена база ВМС Украины. В Мариуполе и Геническе будут находиться пункты базирования. Об этом командующий Военно-морских сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко заявил в интервью BBC News.

«Мы увеличиваем присутствие на Азовском море из-за наращивания катерной группировки, прихода кораблей и дислокацию морской пехоты и артиллерии. Это делается по принципу совместного базирования», - сказал он.

Командующий ВМС ВСУ также рассказал, что Минобороны Украины получила бывший филиал Запорожского университета, где, по его мнению, «благоприятное размещение для управления базы».

В будущем предусмотрено строительство причальной стенки и подразделений обеспечения. Таким образом, база Военно-морских сил Украины на Азовском море будет включать комплекс «земля-море-воздух-подводное пространство», подчеркнул Воронченко.

Строительство украинской базы предусматривает создание инфраструктуры для морского, берегового и авиационного компонента украинских ВМС на Азовском море.

Командующий Военно-морских сил ВСУ пояснил, что первоочередной задачей Украины стало укрепление Запорожской области после того, как Россия ввела в эксплуатацию Крымский мост и начала блокирование движения украинских судов через Керченский пролив.

«Основные зоны внимания - влияние на экономику Украины, банкротство наших портов, социальная дестабилизация в Приазовье, а также препятствование свободному судоходству в Азовском море», - уверен Воронченко.

Как отметил городской голова Владимир Чепурной, влиять размещение базы ВМС Украины в Бердянске на курортный сезон, чего опасаются местные жители, не будет. По его словам, город станет лишь сильнее укреплен.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина будет расширять военное присутствие в Азовском море для отражения «возможной агрессии» со стороны России.

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