В Донецке почтили память погибших в колледже Керчи

Неравнодушные жители Донецка почтили память жертв взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Участники акции собрались в Первомайском сквере в центре города и возложили цветы и миниатюрные лампады к расположенному там знаку «Россия».

Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил соболезнования семьям погибших и всем жителям Крыма в связи с трагическими событиями.

Напомним, в среду, 17 октября, 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков вошел в здание учебного заведения и открыл беспорядочную стрельбу по учащимся и преподавателям. После этого он взорвал самодельную бомбу в столовой, после чего застрелился в библиотеке колледжа. По последней информации погибли 21 человек, пострадали около 50.