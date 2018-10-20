В Минобороны РФ заявили об обострении угрозы терроризма в странах АТР

В государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) наблюдается обострение угрозы терроризма из-за действия многочисленных экстремистских организаций. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу.

По словам Шойгу, указанные группировки пользуются силовыми методами для достижения своих целей и стремятся установить связи с международными террористическими организациями.

«Острой проблемой остается возвращение в АТР террористов, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. Они представляют собой готовый контингент для пополнения местных террористических ячеек», - пояснил министр обороны.

Шойгу также рассказал о том, что все чаще удается выявлять источники денежные потоки, поступающие в страны АТР, которые тратятся на поддержание местных ячеек террористов и проведения терактов. В связи с этим перед международным сообществом стоит задача совместными усилиями «нанести невосполнимый урон военному и экономическому потенциалу боевиков», и при этом поставить «надежный заслон» источникам их финансирования.