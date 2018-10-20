Шойгу: при поддержке ВКС РФ за 3 года в Сирии полностью уничтожен ИГИЛ*

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу заявил, что за три года участия ВКС России в боевых действия в Сирии были практически полностью разгромлены бандформирования боевиков ИГИЛ*.

По его словам, во время операции были уничтожены 87,5 тысяч боевиков, а также освобождено 1411 населенных пунктов, то есть более 95% территории САР. Шойгу подчеркнул, что были освобождены ключевые населенные пункты и «деблокированы основные коммуникации».

«В настоящее время сирийские ВС контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», - отметил министр обороны РФ.

По его словам, ВКС России в ходе сирийской военной кампании выполнили более 40 тысяч боевых полетов и поразили порядка 122 тысяч объектов террористов. В результате чего получили огромный опыт, которым «готовы делиться», отметил Шойгу.

В настоящее время, по словам Сергея Шойгу, Сирия возвращается к мирной жизни, особое внимание уделяется возвращению беженцев домой.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.