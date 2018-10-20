Главный инженер завода в Ленобласти задержан по делу о взрыве с погибшими

Сотрудники Следственного Комитета РФ задержали главного инженера завода пиротехники «Авангард» в Ленинградской области, где 19 октября произошел взрыв.

Задержанного подозревают в том, что он допустил к производству в цех-участок, в котором изготавливались смеси для пиротехнических изделий, работников, которые не были официально трудоустроены на заводе.

«Неустановленные лица не имели соответствующих допусков для данных работ, в результате чего была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ЧП, произошедшего 19 октября, было разрушено четырехэтажное здание завода «Авангард», пострадали близлежащие дома. По уточненным данным, погибли четыре человека.