Посольство России в США отреагировало на обвинения в адрес россиянки

Обвинения в адрес 44-летней россиянки Елены Хусяйновой, которые ей предъявили в министерстве юстиции США, в посольстве России в Соединенных Штатах назвали «голословными» и бездоказательными. Напомним, гражданку РФ обвинили якобы во вмешательстве в предстоящие выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

В российском представительстве заявили, что заявления подобного рода со стороны минюста были вполне ожидаемы, поскольку предстоящие промежуточные выборы - удобный предлог для дальнейших нападок в адрес РФ.

«Раскрученный санкционный маховик требует все новых "обоснований". Несмотря на многократно озвученную готовность нашей страны конструктивно сотрудничать по вопросам, связанным с кибербезопасностью, некоторые политики и бюрократы в Вашингтоне предпочитают линию на голословные обвинения. При этом не предъявляется никаких доказательств. Всё та же лозунговая дипломатия», - говорится в официальном ответе посольства.

Напомним, Елене Хусяйновой, которая является сотрудницей компании Project Lakhta, вменяют обвинения в сговоре с целью «посеять смуту в политической системе США» за счет «распространения дезинформации». Против россиянки, которая в настоящий момент не находится в Соединенных Штатах, возбуждено уголовное дело.