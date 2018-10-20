Мэттис в беседе с Шойгу выразил соболезнования из-за трагедии в Керчи

Глава военного ведомства США выразил соболезнования в связи с трагедий, которая произошла в российской Керчи. Соболезнования семьям погибших и родственникам пострадавших он озвучил в ходе диалога с министром обороны России Сергея Шойгу.

Встреча глав оборонных ведомств произошла в Сингапуре в рамках Пятого совещания министров обороны стран АСЕАН. Шойгу и Мэттис провели разговор перед началом официального заседания. Министры впервые встретились лично.

В ходе беседы Мэттис отметил, что в Соединенных Штатах не раз происходили трагедии, похожие на случившееся в Керчи, в связи с чем всем американцам близки и понятны чувства, которые сейчас переживают россияне. Шойгу поблагодарил коллегу и отметил, что трагические происшествия подобного порядка случаются в мире все чаще, в связи с чем необходимо выработать меры для их предотвращения.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил массовый расстрел и взрыв в своем учебном заведении. В результате погиб 21 человек, несколько десятков получили тяжелые ранения. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.