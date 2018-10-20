В Белом доме отреагировали на смерть саудовского журналиста

В Белом доме продолжат следить за расследованием смерти обозревателя The Washington Post Джамаля Хашукджи и будут добиваться правосудия.

Американские власти также выразили соболезнования родным и близким репортера, погибшего в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает NBC News.

Напомним, оппозиционный аравийский журналист Джамаль Хашукджи, проживающий с 2017 года в Соединенных Штатах вошел 2 октября на территорию генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше его никто не видел. Полиция Турции изначально рассматривала версию убийства репортера, однако аравийские власти это отрицали. Саудовские власти также разрешили Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле.

Вскоре Эр-Рияд признал, что Хашукджи погиб в ходе конфликта в здании консульства. Власти Саудовской Аравии задержали 18 сотрудников консульства и уволили генерала Ахмеда Асири, который был заместителем главы службы общей разведки королевства и советника королевского суда Сауда аль-Кахтани.