Совсем ослаб и не может ходить: сын Караченцова рассказал о его состоянии

Актер Николай Караченцов сильно ослаб в ходе лечения в больнице. Об этом рассказал его сын Андрей.

По словам сына артиста, есть надежда на улучшение состояния, поскольку рентгеновские снимки говорят о снижении воспаления в легких. Однако Николай Караченцов потерял много сил, сейчас он может только сидеть.

«Беспокоит, что он очень ослаб. И если раньше он гулял, то теперь может только сидеть. Но мы не теряем надежды и верим, что он поправится», - цитирует РИА Новости Андрея Караченцова.

Впервые о болезни знаменитого актера стало известно в 2017 году, тогда врачи обнаружили злокачественную опухоль в его легком. С тех пор семья артиста начала лечение. В данный момент Караченцов лечится от воспаления легких, он находится в 62-й онкологической больнице в подмосковном Красногорске.