СМИ: рабочие погнули крепление при сборке «Союза»

Специалисты монтажно-испытательного корпуса космодрома «Байконур» погнули левый выступ крепления, когда соединяли боковой блок ракеты «Союз-ФГ» с центральным. После этого смазали его, чтобы боковой блок вышел из паза в момент разделения в полете.

Ошибка, допущенная в ходе сборки изделия, привела к аварийной ситуации, сообщает источник, знакомый с данными расследования аварийной комиссии, созданной «Роскосмосом», пишет РИА Новости.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «СоюзМС-10» на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле и совершить аварийную посадку в Казахстане.

До выяснения причин аварии было решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые проводятся только на «Союзах».