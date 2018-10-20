Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

С космодрома Куру стартовала первая в истории экспедиция к Меркурию

Вадим Синицын
05:01 20.10.2018
Аппараты экспедиции BepiColombo проведут около года на орбите самой неизученной планеты Солнечной системы. На аппаратах размещен российский гамма-спектрометр, способный искать воду в грунте.
Видео: esa, Twitter

Аппараты европейской миссии BepiColombo успешно стартовали с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Целью экспедиции является изучения Меркурия.

Старт прошел в 22:45 по местному времени. Европейское космическое агентство, которое является организатором пуска, вело онлайн-трансляцию с космодрома. Мероприятие прошло без заметных сбоев, ракета-носитель Ariane 5 стартовала успешно.

BepiColombo стала первой экспедицией, направленной на прицельное изучение Меркурия. Эта планета наименее изучена среди всех представителей Солнечной системы. Аппараты экспедиции достигнут Меркурия только через семь лет.

Ученые рассчитывают, что они смогут проработать на орбите не меньше года. За это время, если все пройдет по плану, эксперты получат массу новой информации о Меркурии, в том числе его составе, экзосфере, магнитном поле и взаимодействии с солнечным ветром. Стоит отметить, что на аппаратах установлен российский гамма-спектрометр, который умеет искать следы воды в грунте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.10.2018, 05:01
С космодрома Куру стартовала первая в истории экспедиция к Меркурию
Дата19.10.2018, 20:20
Шойгу прибыл в Сингапур с официальным визитом
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:46 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге из-под земли забил фонтан кипятка высотой с пятиэтажку: видео
04:39 В стране и мире
Томос на хлеб не намажешь: украинцы резко раскритиковали повышение цен на газ
04:09 В стране и мире
Видео
Истребители вместо заповедника: в Польше вырубят лес под военную базу США
02:38 В стране и мире
Видео
Следствие назвало причину взрыва на заводе под Петербургом
02:05 В стране и мире
Видео
Саудовская Аравия признала гибель журналиста в ее консульстве‍ в Стамбуле
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Поезд раздавил толпу людей, стоящих на рельсах: видео момента трагедии
Видео
Опубликовано фото предметов, извлеченных из тела пострадавшей при взрыве в Керчи
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Видео
Лужи крови, разбитые окна и искореженная мебель: кадры внутри колледжа в Керчи после трагедии
Видео
«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.