С космодрома Куру стартовала первая в истории экспедиция к Меркурию

Аппараты европейской миссии BepiColombo успешно стартовали с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Целью экспедиции является изучения Меркурия.

Старт прошел в 22:45 по местному времени. Европейское космическое агентство, которое является организатором пуска, вело онлайн-трансляцию с космодрома. Мероприятие прошло без заметных сбоев, ракета-носитель Ariane 5 стартовала успешно.

BepiColombo стала первой экспедицией, направленной на прицельное изучение Меркурия. Эта планета наименее изучена среди всех представителей Солнечной системы. Аппараты экспедиции достигнут Меркурия только через семь лет.

Ученые рассчитывают, что они смогут проработать на орбите не меньше года. За это время, если все пройдет по плану, эксперты получат массу новой информации о Меркурии, в том числе его составе, экзосфере, магнитном поле и взаимодействии с солнечным ветром. Стоит отметить, что на аппаратах установлен российский гамма-спектрометр, который умеет искать следы воды в грунте.