В Екатеринбурге из-под земли забил фонтан кипятка высотой с пятиэтажку: видео

В Екатеринбурге в районе пересечения улиц Шевченко и Луначарского прорвало трубу. Инцидент произошел в ночь на 20 июня.

Вначале горячей водой оказалась затоплены улица и дворы, а через некоторое из под земли забил фонтан кипятка, брызги которого долетали до пятого этажа и выше. Происшествие удалось заснять очевидцам.

Пешеходам приходится обходить опасный участок за несколько метров. Автомобильное движение по улице перекрыла полиция. На месте происшествия работают аварийные бригады.