В Екатеринбурге из-под земли забил фонтан кипятка высотой с пятиэтажку: видео
На кадрах видно, что «гейзер» достигает высоты пятиэтажного дома, потонули в кипятке улицы и дворы.
Фото: Дмитрий Неустроев, ВКонтакте
Видео: Дмитрий Неустроев, Иван Смолин, ВКонтакте
В Екатеринбурге в районе пересечения улиц Шевченко и Луначарского прорвало трубу. Инцидент произошел в ночь на 20 июня.
Вначале горячей водой оказалась затоплены улица и дворы, а через некоторое из под земли забил фонтан кипятка, брызги которого долетали до пятого этажа и выше. Происшествие удалось заснять очевидцам.
Пешеходам приходится обходить опасный участок за несколько метров. Автомобильное движение по улице перекрыла полиция. На месте происшествия работают аварийные бригады.