Томос на хлеб не намажешь: украинцы резко раскритиковали повышение цен на газ

Украинские пользователи Сети в резкой манере прокомментировали новость об очередном повышении цен на газ в стране. Повышение тарифов на 23,5% правительство Украины утвердило в рамках соглашения с Международным валютным фондом.

Повышение цен на газ полностью уничтожит плюсы для рейтинга Порошенко, которые он мог заработать на фоне «церковного скандала» и подготовке Константинополя к выдаче украинской церкви автокефального статуса. Такое мнение выразил, в частности, выразил блогер Сергей Щербина.

«Решение о повышении цены правильное. Но томос теперь можно свернуть в трубочку», - заявил блогер.

Многие украинцы рассмотрели очередной рост цен в контексте грядущих выборов президента. В частности, популярным стало мнение, что Петр Порошенко намерен бежать из страны и в выборах участвовать не собирается, а его кампания – имитация, поскольку ни один политик, имеющий план продолжить карьеру, на такое не пойдет.

«Порошенко-Гройсман приняли окончательное решение бежать из Украины весной 2019-го года. Теперь точно ясно: президентская кампания Порошенко — это имитация перед побегом», - отметил политолог Дмитрий Корнейчук.

В основном пользователи сетей выражали недовольство в комментариях в Facebook премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Они предложили главе правительства множество способов найти компромисс с МВФ без очередного повышения цены на газ для населения, но едва ли премьер найдет их приемлемыми. Пост собрал десятки негативных комментариев.

«Сделайте обоснованную зарплату судьям, начальникам Укрзализныци, начальникам Нафтогаза. Прекратите воровать у государства. Появятся деньги и не надо плакать о дефолте», - предложил пользователь Сергей Удод. «Предлагаю сделать инвентаризацию всех тех, кто был у руля с 2005-го, пройтись, посмотреть Ваши дома, дачи, машины, бизнес», - сказал Александр Капра. «Как можно оплатить газоснабжения в зимнее время, если с субсидией доплачивать в месяц пенсионеру нужно больше 1000 гривен (это по старому тарифу), имея пенсию 1600 гривен… а по новому что делать, кому что говорить, это издевательство над людьми в целом», - отметила Наталья Нагорная.

Ранее стало известно, что с начала ноября на Украине цены на газ повысят на 23,5%. Это произошло в рамках договоренностей с МВФ о повышении стоимости на газ для жителей страны до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.