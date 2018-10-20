На Украине творчество Цоя назвали «московским мусором»

Бывший министр аграрной политики Украины, экс-депутат Верховной рады Игорь Швайка выступил против проведения концерта в честь Виктора Цоя, на котором будут исполняться песни группы «Кино» в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.

Творчество музыканта он назвал «московским мусором», который необходимо «выбросить из своих голов». Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Сколько можно быть в добровольном плену московской художественной самодеятельности?», - возмутился Швайка.

Стоит отметить, что экс-министр забыл, либо не знал, что основатель группы «Кино» был родом из Ленинграда.

Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал Владимира Высоцкого и Виктора Цоя «щупальцами русского мира». Он заявил, что творчество этих музыкантов опасно для страны, ибо напоминает о едином культурном пространстве с Россией.