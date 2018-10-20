«Место, где я буду молиться о мире» - ведущая «Звезды» поддержала строительство храма ВС РФ

Главный храм Вооруженных Сил РФ, строительство которого ведется в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, призван объединить понятия веры, армии и общества.

Инициатива возведения храмового комплекса, аналогов которому в мире не существует, принадлежит министру обороны Сергею Шойгу, идею которого уже поддержали многие известные личности. Свое одобрение высказала ведущая телеканала «Звезда» Наталия Метлина.

«Мне кажется, что идея строительства храма в парке "Патриот" настолько мощная, настолько объединяющая всех россиян. Лучше ничего нельзя было придумать.

В моей семье два героя Советского Союза. Мой дед пришел с войны один и воспитывал целую армию детей, которые остались без его брата, без мужа его сестры и без мужа его второй сестры. И вот эта рана – в сердце каждого россиянина. И каждый из нас приходит в храм, для того, чтобы вспомнить о том, что мы фактически 75 лет живем без войны.

Я как мать не хочу, чтобы эта война, эта страшная война, когда-нибудь пришла на мою землю. И я знаю, что у меня должно быть место, где я помяну тех, кто отдал свою жизнь в этой страшной войне, и где я буду молиться о мире. И это дело всех россиян. Давайте поддержим эту прекрасную идею», - сказала Наталия Метлина.