На аукцион выставили подлинный Cadillac Элвиса Пресли: видео

В немецком Зальцбурге выставят на аукцион Cadillac 1972 года производства. Этот автомобиль примечателен тем, что на нем ездил «король рок-н-ролла» Элвис Пресли.

Элвис Пресли владел множеством автомобилей, однако конкретно этим певец пользовался активно и вплоть до самой смерти. Чаще всего Пресли отдавал новые автомобили друзьям и коллегам.

«Как и в случае с большинством автомобилей, которые он купил, он сначала отдал его. Своему менеджеру. Но оказалось, что менеджеру машина не нужна. Тогда Элвис забрал ее обратно», - рассказал эксперт по классическим автомобилям Вольфганг Хаммер.

Данный Cadillac был выполнен в кастомной модификации. Таких существует всего два на свете, второй принадлежал певцу Дину Мартину. Стартовая цена на автомобиль пока не сообщается.