Китайцы запустят в небо новую «Луну»

Китайские специалисты запустят на орбиту искусственную Луну, которая будет освещать город Ченду, столицу провинции Сыучань. Проект стартует в 2020 году.

Новый «спутник Земли» планируется разместить на удалении в 500 километров от нашей планеты. Объект сможет покрыть отраженным светом площадь в несколько десятков квадратных километров. При этом, свечение можно будет регулировать, а также менять место расположения спутника.

Если проект окажется успешным, то к 2022 году на орбиту выведут еще три подобных спутника, сообщает издание En People. По словам специалистов, искусственная Луна позволит городским властям на электрическом освещении.