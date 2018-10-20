В больницах после трагедии в Керчи находятся 46 человек

На данный момент в больницах остается 46 пострадавших в ходе трагедии в Керченском политехническом университете. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По словам министра, у многих пострадавших наблюдается заражение ран. Это связано с тем, что керченский стрелок использовал крупные металлические поражающие элементы в своих самодельных бомбах.

«На сегодняшний день остаются госпитализированными 46 пациентов, из них 26 детей в возрасте до 18 лет… самых тяжелых раненых мы сумели эвакуировать в ведущие московские центры», - сказала Скворцова в эфире Первого канала.

Пациенты находятся в НИИ неотложной детской хирургии и Институте хирургии имени Вишневского в Москве, а также в Симферополе, куда вылетела бригада хирургов из Санкт-Петербургского педиатрического университета. Состояние многих пострадавших по-прежнему тяжелое, хотя большинство удалось стабилизировать.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. Студент политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение, вооружившись ружьем и самодельными бомбами. Он устроил мощный взрыв в столовой и массовый расстрел. После этого Росляков поднялся в библиотеку колледжа и покончил с собой. В результате трагедии погиб 21 человек, десятки получили тяжелые ранения.