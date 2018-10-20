В Раде поставили Украину в один ряд с беднейшими странами Африки

В рейтинге стран по уровню личного богатства граждан Украина занимает последнее место, ее оставили позади даже такие страны, как Кения, Камерун и Бангладеш. Об этом заявил во время заседания Верховной рады депутат Сергей Каплин.

В своем выступлении Каплин сослался на всемирный рейтинг благосостояния Global Wealth Report. Согласно нему, личное богатство среднего украинца составляет чуть больше полутора тысяч долларов. С этим показателей Украина занимает 123-е место из 140 стран, даже ниже ряда традиционно бедных африканских стран.

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», - заявил депутат Верховной рады.

Каплин также подчеркнул, что темпы экономического развития в стране заметно ниже, чем при Януковиче и Ющенко. Ситуация становится все хуже, а государственная политика полностью себя дискредитировала, и в этой ситуации даже непонятно, как можно содержать правительство и парламент, заявил депутат. По его мнению, все это закончится тотальным отставанием страны от мира и сползанием ее на периферию.

Ранее региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконе заявил, что Украине понадобится 100 лет, чтобы догнать соседние европейские страны по уровню экономики. Кроме того, по мнению эксперта, в настоящий момент существует риск того, что реформы, проводимые на Украине, остановятся из-за выборов или совсем «развернутся в противоположную сторону».