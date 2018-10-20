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Саудовская Аравия признала гибель журналиста в ее консульстве‍ в Стамбуле

Андрей Аркадьев
02:05 20.10.2018
Саудовский журналист погиб в результате драки в консульстве в Стамбуле.
Фото: Marius Becker, Globallookpress

Между оппозиционным журналистом Джамалем Хашкаджи и окружающими его в консульстве людьми произошла драка, в результате которой он погиб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора страны. Кроме того, по данному делу арестованы 18 человек.

Также лишился своего поста саудовский генерал Ахмед Асири, который был заместителем главы службы общей разведки королевства и уволен советник королевского суда Сауд аль-Кахтани.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в Соединенных Штатах, пропал 2 октября. Он вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и больше оттуда не вышел.

В связи с пропажей репортера турецкая прокуратура начала расследование. Саудовские власти разрешили Турции обыскать консульство королевства в Стамбуле из-за исчезновения журналиста.

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