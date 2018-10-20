Путин выразил соболезнования в связи с трагедией на железной дороге в Индии

Российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму своему индийскому коллеге Рами Натху Ковинде и премьер-министру Нарендре Моди. Причиной стали трагические события, случившееся на железной дороге в штате Пенджаб.

Путин выразил соболезнования и попросил передать родным и близким жертв трагедии слова поддержки. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Несчастный случай на железной дороге в индийском городе Амритсар произошел 19 октября. В городе шел фестиваль Дашахра, в ходе которого предполагается сожжение чучела демона зла Раваны. В момент сожжения часть зрителей отошла подальше от места действия, чтобы наблюдать за мероприятием, не опасаясь искр.

Зрители отошли в том числе на железнодорожные пути, где на них на полном ходу наехал тяжелый железнодорожный состав. Услышать его было сложно из-за треска и шума фестиваля. В результате погибли более пятидесяти человек. На месте до сих пор работают спасатели, точное число пострадавших устанавливается.