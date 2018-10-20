Грузовик на ходу «взорвался» фонтаном кипящего битума: видео

В Дагестане произошел необычный инцидент с транспортной цистерной, перевозящей жидкий битум. В какое-то момент содержимое грузовика буквально вскипело и разлилось фонтантом.

Видеозапись с моментом происшествия опубликована в социальной сети Instagram. Большегрузный автомобиль с цистерной двигался по дороге, но внезапно из нее забил фонтан кипящего битума.

Автор видео криком попытался предупредить водителя о нештатной ситуации, однако тот понял проблему не сразу. К этому моменту кипящий битум почти полностью залил цистерну и пространство вокруг.

Неизвестно, что именно стало причиной инцидента. По версии пользователей Сети, кипящий фонтан образовался из-за попадания воды в цистерну в связи с небрежной загрузкой.