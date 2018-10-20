«Всемирный потоп» обрушился на Сицилию: видео

Сильнейшее наводнение затопило итальянскую Сицилию. Курортный остров больше в эти дни напоминает город Венецию. Затопление произошло из-за непрекращающихся ливневых дождей.

Наиболее сложная ситуация сложилась на восточном побережье, где располагаются курорты. Улицы превратились в бурлящие реки, по которым местные жители и туристы переправляются на надувных лодках.

Затоплены нижние этажи домов, машины залиты водой до самой крыши, а занятия в школах отменены из соображений безопасности. Также не работают госучреждения. Больше всего от стихии пострадали города Катания и Палермо.