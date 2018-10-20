«Чудом выжили»: пенсионеры из Гатчины показали разнесенный взрывом на заводе пиротехники дом

Взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области прогремел 19 октября. В числе прочего, от осколков пострадал дом семьи Миловых. Они рассказали «Звезде», как разворачивались события.

«Дедушка был дома, а я на улице, в огороде. Вышла, из теплицы слышу – бум. Глянула – как бомба разорвалась где-то. Наклонила голову, потому что на меня камни посыпались. Примчалась домой, говорю, дедушка, что-то там в «Авангарде». Он говорит, а у нас-то что, мы без дома остались», - рассказала Светлана Милова.

Отнесенный взрывом фрагмент пробил крышу здания, разрушил потолок и пол в комнате частного дома. В данный момент жилище выглядит так, словно пережило войну. Супруг Светланы в момент инцидента находился в пострадавшей комнате и чудом остался невредим.

«Взрыв, плафоны все посыпались. Я посмотрел – с чего это они такие? И тут рухнула эта штуковина. Если бы бабушка здесь сидела, и мы бы чаек пили, а не ушла в огород… на счастье ушла», - поделился Геннадий.

По последним данным, работы по разбору завалов и поискам будут идти всю ночь. На данный момент известно, что в результате взрыва на «Авангарде» погибли три человека, пятеро пострадали. Точная причина взрыва выясняется.