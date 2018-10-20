Леонардо да Винчи стал великим художником из-за косоглазия

Леонардо да Винчи страдал от редкой формы косоглазия, однако именно этот дефект позволил ему осмыслять и ощущать художественные объекты. К такому выводу пришли ученые Лондонского городского университета.

Как свидетельствует опубликованный в журнале JAMA Ophthalmology доклад, художник страдал от прерывистого расходящегося косоглазия. Это удалось выяснить, проанализировав с офтальмологической точки зрения несколько его картин и скульптур.

Оказалось, в расслабленном положении угол косоглазия у художника -10,3 градусов, но он мог усилием фокусировать его в правильном положении. Таким образом да Винчи своеобразно «настраивал линзы».

Как подчеркнули исследователи, для итальянца болезнь стала подспорьем художественному дару, так как связана с обостренным стереоскопическим зрением, позволяющим лучше воспринимать глубину, цвет и объем. От похожих болезней страдали и другие великие художники, среди которых Рембрандт и Альбрехт Дюрер.