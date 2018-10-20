Боевики из Африна обстреляли позиции правительственных войск Сирии

В Сирии со стороны позиций незаконных вооруженных формирований в округе Африн были произведены обстрелы правительственных сил в районе города Телль-Рифъат. Об этом сообщили на брифинге в российском Центре по примирению.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской Зоне Деэскалации.

Также в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Нахшебба, Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри (трижды), Хайй-Эль-Андалус, Шахба (дважды) и сектора Кастелло города Алеппо.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акции в населенном пункте Дахийят-Аль-Асад провинции Риф Дамаск. В ходе акций выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1969 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3079,6 тонны.

В районе Салахин на южной окраине города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба.

В районах города Алеппо Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат, Эль-Каласа оказана адресная благотворительная помощь пятнадцати семьям, оказавшимся в тяжёлом социальном положении. В ходе акции семьям выданы продовольственные и гигиенические наборы.