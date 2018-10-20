Найдено тело третьей жертвы взрыва на заводе пиротехники под Петербургом

Число жертв взрыва на заводе пиротехники по Петербургом возросло до трех человек. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе губернатора Ленинградской области.

Ранее сообщалось о двух погибших. Тело мужчины нашли спасатели, когда разбирали завалы. Еще два человека пострадали, они в тяжелом состоянии находятся в больнице.

«На место также выехала экологическая лаборатория для забора проб», - рассказала пресс-секретарь губернатора Ленинградской области Екатерина Путронен.

Мощный взрыв прогремел сегодня, 19 октября на заводе «Авангард» в Гатчине. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии и видео с места событий. На кадрах видно, как плотный столб дыма висит в воздухе.

В связи с инцидентом следственный комитет России по Ленобласти возбудил дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса РФ «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».