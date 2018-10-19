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«Никаких чувств нет, одна боль» - более 30 тысяч человек пришли проститься с погибшими в колледже Керчи

Андрей Аркадьев
23:40 19.10.2018
В городе хоронят жертв массового убийства в политехническом колледже.
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

В Керчи более 30 тысяч человек пришли проститься с теми, кто погиб от рук Владислава Рослякова в политехническом колледже. Жертвами трагедии стали 21 человек, еще несколько десятков находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь. Траурная акция проходит на площади Ленина. Возле храма Иоанна Предтечи стоят закрытые гробы.

Среди пришедших на площадь родственники и друзья погибших, студенты и преподаватели колледжа.  Церемония прощания был рассчитана на два часа. Предполагалось, что к полудню тела уже доставят на кладбище, но из-за большого количества тех, кто считал своим долгом отдать дань памяти, церемонию продлили.

«Скорбь, боль в душе и больше ничего. Разве кто-кто мог подумать, что такое может случиться на нашей Керченской земле. Все давно отгрохотало, отгремело и в этот период, посмотрите, мирной жизни, погибают наши дети!» - рассказывает женщина, пришедшая на траурную церемонию.

«Мы с ее дедушкой росли вместе. Она во дворе росла нашем. Я так ее близко не знаю. Просто девочка ходила. Красивая девочка, радость родителям. Все закончилось», - вспоминает Алина Кирова, знавшая девушку, погибшую в политехническом колледже.

«Никаких чувств нет, одна боль, плачем уже вторые сутки. Мы рядом живем. Мы заводские, это район наш так называется. Завод имени Войкова там, техникум. Одна (из пострадавших – прим. Ред.) в Москве, Катюшка. Мальчик Валентин в Симферополе - операция сегодня. Ждем результатов. Анечка Журавлева, подруга моей дочери, погибла», - поделилась еще одна женщина.

«Моя внучка училась в той группе, где трое мальчиков учились, поехали за ней, они через забор убегали, через колючую проволоку даже прыгали», - рассказала Надежда Правоторова.

Бабушка 18-летнего Владислава Рослякова рассказала, что у нее пропала крупная сумма. Когда именно произошла кража, не известно. Пропажу она обнаружила только сегодня, 19 октября. Эти средства пенсионерка копила на старость. Внук ее навещал и знал, где хранятся деньги. Следователи предполагают, что именно Владислав мог похитить эти деньги и купить на них оружие.

Правоохранительные органы продолжают расследование преступления, очерчивают круг контактов, отсматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить его перемещения по городу. Оперативники подняли все его личные дела: из военкомата, из школы, из техникума, опросили сокурсников, а также составили маршрут стрелка в день атаки.

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