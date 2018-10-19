Загадочные диверсанты и закладка: на Украине назвали новую версию взрыва арсенала под Черниговом

Причиной взрыва военного арсенала №6 под украинским Черниговом могла стать диверсия, поскольку за несколько дней около него видели двух неизвестных мужчин в камуфляже. О новой версии рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По словам Матиоса, для установления этих сведений была проведена серия допросов с помощью полиграфа. В результате удалось достоверно установить, что неизвестные мужчины в камуфляжной форме в ночное время были замечены у арсеналов. После этого охрану усилили, однако, согласно новой версии событий, неизвестные успели установить закладку.

«За четыре дня до взрывов, в 50-70 метрах от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру», - цитирует телеканал NewsOne главного военного прокурора Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине в Черниговской области возле населенного пункта Ичня произошел взрыв на военном складе. Местные спасатели эвакуировали более десяти тысяч человек из опасной зоны. Взрыв и пожар вызвал детонацию снарядов с разбросом в 16 километров.