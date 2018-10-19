Власти США предъявили россиянке обвинения во вмешательстве в выборы

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против россиянки, которая подозревается во вмешательстве в предстоящие выборы, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Как говорится в заявлении 44-летняя Елена Хусяйнова является сотрудницей компании Project Lakhta. Ее обвиняют в сговоре с целью «посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации"». Уточняется, что в задачу гражданки РФ якобы входит проведение провокаций по вопросам миграции и продажи и ношения оружия.

При этом подчеркивается, что в настоящий момент Хусяйнова не находится в США, а значит, не предстанет перед судом.

Стоит отметить, что это первое уголовное дело, возбужденное в связи с предстоящими в стране промежуточными выборами.