Десятки погибших, страх и паника: на видео сняли первые минуты после наезда поезда на толпу

Более 50 человек погибли под колесами поезда в индийском городе Амритсар, где толпа людей наблюдала за сожжением символического чучела демона зла Раваны во время фестиваля Дашары. Некоторые зрители стояли прямо на путях, когда в них на полном ходу наехал железнодорожный состав.

В Сети очевидцы публикуют видео, на котором запечатлено, как ведутся работы на месте происшествия в темное время суток. Как сообщает FirstPost, поиск погибших и пострадавших людей осложняет то, что у спасателей нет фонарей.

Как рассказали очевидцы, приближающийся поезд невозможно было услышать из-за громкого треска, который шел от горящего чучела. Состав ехал из города Джаландхар, при этом путь для его проезда был закрыт.