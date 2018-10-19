Выдавший керченскому стрелку справку об оружии врач объяснил свои мотивы

Врач, выдавший устроившему атаку на керченский колледж студенту разрешение на оружие, заявил, что Росляков был тщательно досмотрен.

Юноша сдал все необходимые анализы, а также с ним были проведены все необходимые исследования.

«Что касается Рослякова. На момент осмотра он был здоров. Этому молодому человеку нужен был хороший психолог», - передает слова специалиста Керченского ПНД Станислава Яковлевича Булаенко «МК».

Говоря о процедуре обследования, врач отметил, что медики обращают внимание на малейшие детали поведения тех, кто пришел за справкой: на речь, позу и жесты.

«Проверяем мышление. Если возникают малейшие сомнения, начинаем «копать» глубже», - добавил Булаенко.

«Поймите, мы никогда не пропустим больного человека. У нас стаж уже по 30 – 40 лет. Человек только вошел, сел, бросил пару фраз, а мы уже многое о нем можем сказать», - заверил врач.

Он подчеркнул, что проблемы с психикой Рослякова, вероятно, связаны с его воспитанием. У его отца была черепно-мозговая травма. Он злоупотреблял алкоголем и бил своих близких.

Напомним, жертвами стрелка стал 21 человек. Еще десятки были госпитализированы в больницы.

Ранее знакомые керченского стрелка рассказали, что юноша с детства проявлял склонность в агрессии. Рослякову назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.